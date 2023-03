Primiero, bando di gara per asta pubblica autocarro Renault Kangoo ‘elettrico’: offerte entro il 23 marzo 2023

La busta di partecipazione alla gara contenente la proposta irrevocabile di acquisto, indirizzata al Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dello stesso, entro le ore 12.00 del giorno 23.03.2023, pena l’esclusione dalla medesima

Primiero (Trento) – Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha indetto un bando di gara, mediante asta pubblica, per la vendita di un Renault Kangoo Z.E. Oggetto di asta pubblica è un autocarro Ranault Kangoo targato ER793LB, immatricolato in data 25.06.2013 di proprietà comunale con le seguenti caratteristiche:

– autoveicolo per trasporto di persone

– km percorsi circa: 45.000

– alimentazione: elettricità

– kW: 44

– portata Kg. 632

– colore: blu

– autovettura con revisione scaduta in data 31.07.2021

L’automezzo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza

eccezione alcuna in merito a vizi palesi o non riscontrabili. Con la partecipazione all’asta pubblica, l’offerente da atto che non presenterà alcun reclamo o contestazione nemmeno dopo il passaggio di proprietà. L’autovettura può essere visionata previo accordo telefonico con il Comando Polizia Locale al numero di telefono: 0439-64642 fino al termine di scadenza della presentazione delle

offerte.

La procedura di gara

L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 10 del D.G.P.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il prezzo a base d’asta

Il prezzo a base d’asta è di euro 4.000,00 (euro quattromila/00). Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà, trascrizione al PRA ed altri oneri fiscali, anche se non specificati nel presente avviso e vigenti al momento del passaggio di proprietà in conseguenza alla vendita ed all’utilizzo dell’autovettura sono a carico dell’acquirente senza che nulla sia dovuto dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Le spese relative al trasporto e a quanto necessario per la messa in strada sono poste a carico dell’acquirente. Trattandosi di mezzo utilizzato da Amministrazione per compiti istituzionali non rientra nel campo di applicazione dell’IVA e pertanto non verrà rilasciata fattura. La spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza.