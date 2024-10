Primiero, bando contributo integrativo locazione 2024: ecco come richiederlo

La Comunità di Primiero informa che sono aperte le domande per il Contributo Integrativo alla Locazione su Libero Mercato, edizione 2024

Primiero (Trento) – Il contributo è rivolto a tutti i cittadini che soddisfano i requisiti indicati nel bando, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese di affitto. Possono presentare la domanda, i cittadini italiani o dell’Unione Europea residenti in Trentino da almeno 3 anni e Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno valido e residenza in Trentino da almeno 3 anni con un nucleo familiare con ICEF 2024 non superiore a 0,21. Sono esclusi i contratti di locazione relativi ad unità abitative di categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9 e gli alloggi ITEA a canone sostenibile.Le domande devono essere presentate esclusivamente online accedendo al portale della Provincia Autonoma di Trento a quersto link.

Scadenze e informazioni

Termini: dal 1° ottobre 2024 al 30 novembre 2024. Per ulteriori informazioni: consultare il bando, la pagina dedicata all’edilizia pubblica o contattare l’ufficio tecnico della Comunità di Primiero: dalal

Telefono : 0439 64641

: 0439 64641 Email: tecnico@primiero.tn.it