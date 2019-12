Primiero, Auto esce di strada a Pontet: sanitari 118, Vigili del fuoco di Imèr e Mezzano in azione lunedì sera

Incidente stradale poco prima delle 22 di lunedì sera. Qurantenne di Montebelluna è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi a Pontet (Imèr)

Imèr (Trento) – Chiamata di emergenza lunedì sera poco prima delle 22 per i Vigili del fuoco di Imèr e di Mezzano intervenuti con la pinza idraulica per un’auto ribaltata in zona Pontet, nel comune di Imèr.

Sul posto sono stati mobilitati anche i sanitari del 118 per i primi soccorsi. Alla guida del mezzo finito fuori strada – senza coinvolgere altri mezzi – c’era un quarantenne di Montebelluna (Treviso) che fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma solo contusioni.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in pronto soccorso per le cure del caso, mentre il mezzo incidentato è stato recuperato dai Vigili del fuoco con il suporto dell’assistenza stradale della zona, come documentano le immagini.