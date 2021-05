Primiero, auto elettrica di Acsm al Centro “Piccolo Principe”, a canone agevolato

Si tratta di un importante mezzo messo a disposizione del centro residenziale “Il Piccolo Principe” di Primiero, realtà gestita dalla Cooperativa Vales per l’accoglienza e riabilitazione di persone adulte con disagi

Primiero (Trento) – Il nuovo mezzo elettrico, è stato consegnato nelle settimane scorse ai referenti della coop Vales e agli ospiti della struttura. Una realtà di primo piano a Primiero, che che da tempo è al servizio della comunità locale proponendo, mediante un modello di vita comunitario, sia in forma residenziale che diurna, percorsi educativi e terapeutici che favoriscono l’integrazione sociale.

Il veicolo – un Kangoo ZE 5 posti – viene messo a disposizione della cooperativa tramite una convenzione a canone agevolato. Già dal 2012, Acsm ha avviato un progetto di mobilità elettrica in territorio montano mediante l’installazione di una rete di colonnine di ricarica nei propri comuni soci accompagnata da una dotazione di circa una ventina di veicoli elettrici tutt’oggi attivi nel campo dei servizi pubblici locali.

Soddisfatto il presidente della cooperativa Vales, Paolo Fellin, che afferma: “La nostra cooperativa oltre che nella gestione del Piccolo Principe è attiva a Primiero nella gestione di attività integrative di assistenza domiciliare, nonché come referente tecnico organizzativo del Piano Giovani di Zona e Distretto Family Green Primiero e capofila del progetto ‘Valli Resilienti’ finanziato da fondazione Caritro”.

Il veicolo sarà utilizzato a Primiero per il trasporto degli utenti dalle proprie abitazioni al centro, nella frazione di Pieve e al nuovo laboratorio che recentemente è stato avviato all’ingresso del paese. La scelta di utilizzare un veicolo elettrico è coerente con le certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001 e SAS 45000 in possesso ed è in sintonia con il territorio di Primiero, da sempre attento all’ambiente e all’innovazione nel campo energetico.