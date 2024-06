Primiero, attenzione alla chiusura di Via Guardagnini a Fiera dal 5 al 21 giugno 2024: le alternative

Prevista la modifica della viabilità a Primiero, per rifacimento asfalto e sottofondo stradale dal 5 giugno al 21 giugno 2024

Primiero (Trento) – Il Servizio Gestione strade della Provincia, informa che da mercoledì 5 giugno alle ore 8, fino a venerdì 21 giugno 2024, sarà completamente chiusa al traffico per lavori in corso, via Guadagnini a Fiera di Primiero, mentre via Sartori sarà percorribile a senso unico in direzione Feltre. Il traffico sarà quindi deviato a senso unico su via Isolabella, Lungo Canali, Tre Ponti e via Sorelle Lucian, fino alla zona Tressane. In discesa da San Martino di Castrozza, saranno percorribili via Roma, via Sartori (a senso unico), Ponte Transacqua e via delle Fonti. Le modifiche alla viabilità saranno indicate in zona con apposita segnaletica.

Le vie alternative

Per ridurre al minimo i disagi, è stato prediposto un percorso ad anello con dei sensi unici. L’utilizzo di semafori a notevole distanza avrebbe infatti generato lunghe code, visti i tempi di percorrenza. La strada inoltre non potrà essere aperta nei fine settimana in quanto i lavori di rifacimento del sottofondo (strato di 30 cm sotto asfalto) renderebbero comunque impossibile il transito.

In breve

Primiero, esboco in zona Dismoni: passaggio regolamentato da movieri. Il Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento informa che dal 27/05/2024 al 15/06/2024, per una durata dei lavori di giorni 24 negli orari dalle 08:00 alle 17:30 per circa 2 chilometri SS 50 del Grappa e Passo Rolle in località Dismoni per esbosco lotto “bostrico sottostrada Dismoni” dal km 77 al km 79 a cura della ditta SARTORILEGNO srl. Il passaggio dei veicoli sarà regolamentato da movieri della durata massima di 15 minuti con esclusione dei giorni di sabato e domenica.