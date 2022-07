Primiero, Assunzioni Assistente Sociale in Comunità: nuovo bando, domande entro 13 luglio

https://primiero.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna documentazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento della selezione. Per essere ammessi a sostenere il colloquio orale ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione avente valore legale e in corso di validità. L’Amministrazione provvederà ad adottare le misure necessarie per fronteggiare i rischi da emergenza Covid-19, secondo le disposizioni vigenti per l’espletamento delle operazioni concorsuali.