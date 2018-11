A Primiero apre i battenti il Mercatino di Natale di Siror: da 25 anni “Christkindlmarkt”

Print This Post

Si accendono le luci ai piedi delle Pale

Primiero (Trento) – Il Mercatino di Natale di Siror, tra i primi ad aprire i battenti in Trentino, spegne quest’anno le sue prime 25 candeline e come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt.

Per sei giorni le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie.

Consigliato il tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’alberò più originale.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Vista la vicinanza alla piste di San Martino di Castrozza-Passo Rolle, che si trovano a solo 13 chilometri, la visita al Mercatino di Natale di Siror diventerà un’ottima occasione per concludere in bellezza le prime sciate della stagione.

Le aperture

25 novembre pomeriggio Inaugurazione

Dicembre 2 – 8 – 9 – 16 – 23 dicembre

dalle 10.30 alle 18.30 nel centro storico di Siror (Primiero San Martino di Castrozza)

Le novità 2018

Tra le proposte dedicate ai bambini non perdetevi Il Bosco del Mazarol, in luovo percorso a tema tra le “canisele” di Siror, per scoprire dove vive il Mazarol, personaggio leggendario amato e temuto da tutti i bambini del Primiero. Quest’anno il percorso è agibile anche con carrozzine e passeggini. Il Bosco del Mazarol sarà visitabile anche le festività natalizie.

Inoltre a grande richiesta ritornano i Laboratori Creativi Natalizi a cura dei ragazzi del gruppo “Coreghe Drio” presso la sede ex Cassa Rurale, dove verrà allestito anche il Punto Bimbo, uno spazio caldo ed accogliente con fasciatoio e divanetti dove allattare con tranquillità.