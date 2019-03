Primiero, AperIncontro musicale a San Martino di Castrozza giovedì 28 marzo alle 17.30. In serata a Transacqua l’olimpionica Bellutti e in Comunità “Stati Generali della Montagna”

Connect on Linked in

Ultimo appuntamento musicale con “Aperincontri” presso la Sala della Montagna di San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Nella nuova Casa della Montagna in via Pez Gaiart a San Martino di Castrozza, si esibirà il duo Elias Nardi (oud/liuto arabo) e Carlo La Manna (basso fretless). Eseguiranno un programma di musiche tratte dai loro tre dischi. L’entrata al concerto è libera e gratuita.

Elias Nardi – Nato a Pescia (PT) nel 1979 approfondisce lo studio dell’ OUD (liuto arabo) compiendo numerosi viaggi in tutto il Medioriente. Segue le lezioni del virtuoso palestinese Adel Salameh, sviluppando un personale approccio allo strumento se pur nel pieno rispetto della tradizione liutistica mediorientale. Contestualmente porta avanti i suoi studi di contrabbasso classico e jazz. Oltre a sviluppare la propria ricerca musicale e compositiva con i progetti dell’ Elias Nardi Group, col quale svolge regolarmente l’attività concertistica in tutta Europa, esibendosi in numerosi Festival, teatri e live radiofonici per le più importanti reti europee, come Radio Rai Tre , RSI Radio Svizzera Italiana e RTBF Radio Télévision Belge Francophone. Ha suonato, registrato e collaborato tra gli altri con: Ares Tavolazzi, Daniele Di Bonaventura, Paolo Vinaccia, Gianluca Petrella, Riccardo Tesi e Banditaliana; Didier François; Pino Jodice e Giuliana Soscia, Max Manfredi. Scrive musica per il teatro collaborando tra gli altri con la Fondazione del Teatro di Pontedera e i Teatri della Toscana. Elias Nardi – oud (liuto arabo)

Carlo La Manna – Nel 1977-1978 studia batteria a Siena con il batterista Giulio Capitozzo. Nel 1983-1986 studia jazz con musicisti americani come Sam Rivers, Ron Carter, Billy Tompson, all’interno della rassegna musicale di “Umbria jazz”. Nel 1987-1989 partecipa ai corsi di danza jazz della scuola “ La Formie” e nel 1990-1998 studia contrabbasso “classico” con il maestro Stefano Colpi. In seguito studia violoncello con il maestro Francesco Chiech, e successivamente con il maestro Leonardo Sapere e Lorenzo Corbolini. Partecipa ai seminari di danza contemporanea della Compagnia Abbondanza-Bertoni (1995 2003). Nel 2007 studia la Nikel Arpa con il maestro Marco Ambrosini. Inventa il metodo di musica movimento immagine “Atmosfera”, sperimentato negli asili e nelle scuole elementari, medie, superiori del Trentino, oltre ad essere assorbito da cooperative per disabili e di recupero per tossicodipendenti. E’ autore di numerose colonne sonore e svolge una intensa attività concertistica. Carlo La Manna – basso fretless

Il programma: saranno eseguite musiche originali tratte dai tre dischi del duo

Sis – Brise – The lovers – The Magician – The lovers – Fil Hadika – Riflessioni – L’Albero D’Arance – Serir – Flowers of Fragility

