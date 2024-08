Primiero, all’Istituto Santa Croce il saluto ai Salesiani e l’incarico al nuovo direttore Agostino Pradel

L’ispettore don Silvio Zanchetta, ha conferito il mandato per la conduzione dell’opera salesiana al nuovo direttore, Agostino Pradel

Mezzano (Trento) – Mercoledì 28 agosto, con la celebrazione eucaristica presieduta da don Silvio Zanchetta, Ispettore salesiano, Agostino Pradel è stato investito del ruolo di direttore dell’Istituto Salesiano “Santa Croce” a Mezzano.