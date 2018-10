Primiero come Agordo, i più gravi incendi boschivi dal 1800 ad oggi

Guardando le immagini spaventose dell’incendio della zona di Agordo, ecco dagli archivi di Primiero, gli eventi calamitosi più gravi della storia locale

di Ervino Filippi Gilli

Primiero (Trento) – L’incendio boschivo è un evento calamitoso che per fortuna, complice anche l’elevata piovosità a cui di solito assistiamo nell’area nel periodo più critico (settembre – gennaio), colpisce poco la Comunità di Valle di Primiero.

Ciò non vuol dire che gli incendi siano una calamità per noi del tutto sconosciuta: analizzando le cronache d’epoca ho rinvenuti pochi incendi boschivi e, nel complesso, limitati a superfici abbastanza circoscritte.

L’incendio più esteso e che a prima vista potrebbe apparire anomalo, ovvero quello verificatosi a Morosna nel 1889, ha una superficie che si può ritenere credibile in quanto nella cronaca dell’epoca l’evento è ben descritto in più articoli di giornale tra cui quello tratto dal quotidiano Alto Adige che in parte si riporta: “Dalla passata notte il bosco di Morosna sul tenere del Comune di Imer è in fiamme per una estensione di 2 chilom. quadrati. E’ un pauroso spettacolo. Oltre 500 uomini sono occupati per circoscriverlo”.

Nella tabella che segue sono incluse, se rinvenute, le date degli eventi, le località e le superfici percorse. Nella stessa tabella sono anche inclusi gli incendi dal 1985 dotati di superficie superiore ai 5.000 m2.

Data evento Località Superficie (ettari) 16/12/1892 Crotti di Comedon (Canal San Bovo) 17/12/1892 Agnelezza (Canal San Bovo) 14/09/1893 Juribrutto (Tonadico) 5.50 17/11/1899 Morosna (Imer) 200.00 05/09/1903 Piazzochin (Mezzano) 0.45 17/04/1905 Pecolet (Imer) 0.72 01/11/1906 Pecolet (Imer) 15/09/1911 Costa del Cogn – Giasinozza (Transacqua) 1989 Tonadico 8.95 1989 Tonadico 1.98 1990 Transacqua 2.89 1991 Canal San Bovo 5.54 1992 Canal San Bovo 2.65 07/03/1992 Cortella (Canal San Bovo) 5.69 04/01/1992 Cortella – Totoga (Canal San Bovo) 27.40 1994 Canal San Bovo 59.80 1994 Canal San Bovo 9.04 1996 Canal San Bovo 10.52 1996 Mezzano 5.81 1999 Imer 2.05

Nel complesso la superficie percorsa da incendi di una certa rilevanza negli ultimi 130 anni assomma a 351.17 ettari, 200 dei quali bruciati in un solo evento; gran parte degli incendi boschivi (il 63%) si concentrano su superfici inferiori ai 5 ettari.

Analizzandone le cause si può notare come le azioni antropiche dolose in senso lato (bruciatura dei rifiuti, sigarette e dolo vero e proprio) rappresentino il 35% delle cause d’incendio mentre quelle colpose (Attività ricreative, cause involontarie, linee elettriche) coprano il 14% a cui si deve sommare un 17% di incendi legati alle attività agricole o forestali. A cause naturali possono essere fatti risalire circa un quinto dei fenomeni (17%) mentre per il restante 16% degli incendi la causa non è stata accertata.

Come si vede l’uomo è la principale causa diretta od indiretta di gran parte degli incendi boschivi; trovare poi una correlazione tra incedi e cambiamenti climatici in corso è difficile se non impossibile: è evidente però che prolungati periodi di siccità come quelli a cui assistiamo negli ultimi anni non possono che aggravare il pericolo di incendio (sia per dolo che per altre cause) e che serva da parte di tutti una maggiore attenzione.