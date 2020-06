Primiero, Aggressione giovedì mattina nel centro di Transacqua: accertamenti in corso della Polizia locale

L’episodio sul quale sono in corso ulteriori indagini, è avvenuto giovedì mattina

Primiero (Trento) – Un 70enne di Primiero ha aggredito giovedì in mattinata, una signora della stessa età, davanti a testimoni, in una pubblica via nel paese di Transacqua.

Immediato l’intervento sul posto degli agenti della Polizia locale di Primiero – allertati da alcuni passanti – che hanno soccorso la donna sotto shock e fermato l’uomo, dopo l’accaduto.

Dopo aver tranquillizzato la signora – che non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari – la Polizia ha accompagnato la donna presso la propria abitazione.

Accertamenti sono in corso sulle motivazioni che hanno portato alla violenta aggressione nei confronti della signora.

In breve

Elisoccorso a Mezzano giovedì mattina. Sanitari del 118, elicottero e vigili del fuoco mobilitati giovedì mattina per un tragico malore in casa, che ha interessato una donna del posto. Immediato l’intervento dell’equipe medica arrivata in volo da Trento, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.