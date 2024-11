Primiero accoglie le Suore degli Angeli: sabato 23 novembre alle 18 chiesa di Imèr

Dopo l’annuncio del Vescovo Tisi dei mesi scorsi, sabato pomeriggio saranno accolte a Imèr con una messa solenne

Primiero (Trento) – Parrocchie di Primiero e Vanoi in festa per l’arrivo delle Suore degli Angeli. Un ritorno molto atteso dalla comunità locale. Si tratta di: suor Aida Davide, suor Cielo Corton, suor Rose Escorbido.

“Bentornate, sognatrici di Dio – scrivono nel saluto i parroci – nella gioia per un ritorno sempre voluto e nella preghiera auspicato, sabato 23 novembre, dopo diversi anni di assenza, ritornano a Imèr le nostre Suore degli Angeli. Figlie spirituali di Maria Serafina Micheli (oggi beata) che, nella seconda metà del 1800, lasciava la terra di Primiero e Vanoi per realizzare il sogno di Dio. Sogno concretizzatosi, dopo un lungo pellegrinaggio percorso sui passi della fede e della speranza, nella terra casertana. Sogno che, nello scorrere del tempo abitato da gioie e fatiche, si è fatto abbraccio materno verso bambini e persone bisognose. Sogno che, nel respiro della Provvidenza, si è esteso su contenenti e terre lontane. Il sogno: luogo privilegiato in cui gli angeli di Dio continuano a narrare una storia d’amore. Non sono stati anni di assenza, ma di attesa, di gestazione, per una nuova nascita che porterà vita nelle nostre comunità. Grazie sorelle, Suore degli Angeli, che avete risalito la penisola italica per ritornare in questa terra, la quale è orgogliosa di aver dato i natali alla Beata Maria Serafina. Terra nostra, terra della Madre fondatrice, terra vostra!”