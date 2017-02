Primiero abbraccia i Frati Cappuccini e saluta l’arrivo delle Suore Clarisse di Fabriano (VIDEO)

Padre Paolo da Primiero andrà a Rovereto, mentre padre Lorenzo è stato destinato a Bassano del Grappa e poi dai prossimi mesi, in missione in Grecia. Sabato 4 marzo l’insediamento ufficiale delle suore clarisse

di Christian Zurlo

Primiero San Martino (Trento) - L’ultima messa nel convento dei frati cappuccini a Tonadico, è stata un lungo ed emozionante abbraccio dell’intero Primiero ai religiosi, presenti in valle da quasi cento anni.

Un addio commosso, di una comunità che si è stretta attorno ai suoi frati, salutando però con gioia l’arrivo delle prime tre sorelle clarisse, presenti in chiesa. Le altre sei sorelle arriveranno in valle il 25 febbraio, mentre sabato 4 marzo si terrà il loro insediamento ufficiale.

Il saluto ai Frati

Chiesa gremita nel convento di Primiero, domenica mattina – animata dal coro di Tonadico-, per la santa messa presieduta dal provinciale del Triveneto dei frati cappuccini, il bellunese di Falcade, padre Roberto Genuin, accanto al decano di Primiero don Giuseppe Daprà, al delegato Diocesano per la vita consacrata, padre Giancarlo Girardi in rappresentanza dell’Arcivescovo, alla presenza di tutti i parroci del Primiero Vanoi.

In prima fila, l’unica fascia tricolore era invece quella del sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli, mentre tra i molti presenti, c’erano anche il consigliere provinciale Marino Simoni, l’ex consigliere Marco Depaoli e l’ex senatore Renzo Gubert, con molti altri amici dei frati cappuccini, di oggi e di ieri.

Il grazie di padre Paolo e padre Lorenzo

Dopo la comunione i saluti ufficiali: padre Giancarlo Girardi ha letto il messaggio di ringraziamento dell’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, mentre il sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli ha evidenziato l’importante ruolo svolto dai frati in questi quasi cento anni nella comunità. Con un grazie di cuore, il decano don Giuseppe Daprà – a nome di tutto il decanato – ha salutato i fratelli, sottolineando l’importante lavoro svolto. Particolamente toccante il grazie a Primiero di padre Paolo, guardiano del convento, che presto prenderà servizio a Rovereto. Il suo “baccalà” le sue parole di conforto per molti e quel carattere così forte – ma soprattutto il suo cuore immenso – mancheranno all’intera comunità. Padre Lorenzo con i capelli più corti del solito, si è invece scusato per la sua presenza e per qualche predica sopra le righe, ma ha ammesso con simpatia, che: “convivere con padre Paolo si può!”. A lui toccherà la casa di Bassano del Grappa e poi molto presto, la sua missione proseguirà in Grecia. Infine, il saluto del provinciale dei cappuccini, padre Roberto Genuin che ha ringraziato l’intera comunità per l’accoglienza riservata ai fratelli in questi lunghi anni: “Senza il vostro aiuto – ha detto – non sarebe stato possibile”.

La celebrazione e i saluti (VIDEO)

Le foto dell’ultima messa