Primiero, a Siror torna da domenica 1 dicembre la magia del Natale con i tradizionali mercatini

Dopo il via a Trento e in altre città vicine, domenica 1/12, 7-8/12, 14-15/12 e 21-22/12 dalle ore 10.30 apre a Siror, il 26° Christkindlmarkt Primiero (Trento) – Torna il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt.

Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie.

Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’albero più originale.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno.

Vista la vicinanza alla piste di San Martino di Castrozza-Passo Rolle, che si trovano a solo 13 chilometri, la visita al Mercatino di Natale di Siror diventerà un’ottima occasione per concludere in bellezza le prime sciate della stagione.

PROGRAMMA:

DOMENICA 1 DICEMBRE

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30. La giornata sarà allietata dalla musica dei PASTORI CON FISARMONICA e JOSEF con il suo ORGANETTO divertirà i più piccini.

Ore 14.30 APERTURA UFFICIALE della 26^ edizione del Mercatino di Natale di Siror con la SCHÜTZEN KOMPANIE PRIMÖR e LA BANDA FOLKLORISTICA DI TELVE. Taglio del nastro con sfilata e concerto della banda. Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa

Dalle 14 alle 18 locale ex Cassa Rurale LABORATORI CREATIVI NATALIZI a cura dei ragazzi del gruppo "COREGHE DRIO". Utilizzando materiali naturali e non, i bambini creeranno con le loro mani originali decorazioni natalizie, come presepi, corone dell'avvento, addobbi per l'albero.

SABATO 7 DICEMBRE

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30. Spettacolo di giocoleria e laboratorio per i bambini de IL GEO , artista di strada che creerà un’atmosfera allegra e simpatica.

Ore 17.00 CORTEO DI SAN NICOLO'. Rievocazione dell'antica tradizione dell'arrivo di San Nicolò, il vescovo buono con la gerla piena di dolciumi per tutti i bambini presenti. I ragazzi della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, ringrazieranno San Nicolò con dei canti natalizi. Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa.

Dalle 14 alle 18 locale ex Cassa Rurale LABORATORI CREATIVI NATALIZI a cura dei ragazzi del gruppo "COREGHE DRIO". Utilizzando materiali naturali e non, i bambini creeranno con le loro mani originali decorazioni natalizie, come presepi, corone dell'avvento, addobbi per l'albero.

DOMENICA 8 DICEMBRE