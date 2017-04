PrimariePd 30 aprile, Tutti i Seggi in Trentino

Connect on Linked in

Trento – E’ tempo di votare alle Primarie del PD il 30 aprile 2017. Ecco le informazioni necessarie per presentarsi al seggio locale.

Chi può votare alle Primarie del PD

Registrati per votare alle Primarie del PD

Come votare alle Primarie del PD

I candidati alle Primarie del PD I candidati all’Assemblea nazionale

Le liste dei candidati in Trentino

Michele EMILIANO mozione “L’Italia è il nostro partito”

Matteo RENZI mozione “Avanti, insieme”

“Andrea Orlando Segretario – Unire l’Italia, unire il PD”

1. Zanoni Alessio

2. Frassoni Cristina

3. Ferrandi Giuseppe

4. Sarni Giuseppina

5. Pasquazzo Giacomo

6. Curzel Serena

7. Agostini Maurizio

8. Mendini Elena

“Noi con Emiliano”

1. Ferrari Fedele

2. Simoncelli Nicola

3. Cocco Carlotta

4. Berlanda Fabio

5. Filippi Luisa

6. Savastano Matteo

7. Miorandi Arianna

8. Calore Enzo

“Avanti, insieme” (candidato Matteo Renzi)

1. Filippi Elisa

2. Mirandola Paolo

3. Franzoia Mariachiara

4. Civico Mattia

5. Gatti Lucia

6. Echeverria Gabriel

7. Lazzeri Annamaria

8. Flaim Lino

Comunità Primiero e Vanoi

FIERA DI PRIMIERO con CANAL S. BOVO, IMER, MEZZANO, SAGRON MIS, PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (FIERA DI PRIMIERO, SIROR, TONADICO, TRANSACQUA)

Sala Ex Azienda Elettrica, via Terrabugio, 18 – Fiera di Primiero (Primiero S. Martino di Castrozza)

Comunità della Val di Fiemme – Comun General de Fascia

PREDAZZO con PANCHIA’, TESERO, ZIANO DI FIEMME, CAMPITELLO DI FASSA, CANAZEI, MAZZIN, POZZA DI FASSA, SORAGA, VIGO DI FASSA, MOENA, CAPRIANA, CARANO, CASTELLO-MOLINA DI FIEMME, DAIANO, VALFLORIANA, VARENA, CAVALESE

Sala Rosa del Municipio, piazza SS. Filippo e Giacomo – Predazzo

Comunità Bassa Valsugana e Tesino

BORGO VALSUGANA con CARZANO, CASTELNUOVO, NOVALEDO, RONCEGNO TERME, RONCHI VALSUGANA, TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO

Sala Rossa, Comunità di valle, corso Ausugum – Borgo Valsugana

STRIGNO con BIENO, GRIGNO, CASTEL IVANO (SPERA, STRIGNO, VILLA AGNEDO, IVANO FRACENA), OSPEDALETTO, SAMONE, SCURELLE, CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO, CINTE TESINO

Sala Itea, via Pretorio – Strigno (Castel Ivano)

Comunità della Valsugana e Bersntol

BASELGA DI PINE’ con BEDOLLO

Sala pubblica Patti Territoriali, via Scuole 4 – Baselga di Pinè

LEVICO TERME con TENNA, CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (BOSENTINO, CENTA S. NICOLO’, VATTARO E VIGOLO VATTARO)

Sala Consiliare, via Marconi, 6 – Levico Terme

PERGINE VALSUGANA con CIVEZZANO, FIEROZZO, FORNACE, FRASSILONGO, PALU’ DEL FERSINA, SANT’ORSOLA TERME, VIGNOLA FALESINA

Sede Pd, vicolo delle Garberie 2 angolo piazza Municipio – Pergine Valsugana

Comunità della Valle di Cembra

CEMBRA con ALBIANO, GIOVO, ALTAVALLE (FAVER, GRAUNO, GRUMES, VALDA), CEMBRA-LISIGNAGO, LONA LASES, SEGONZANO, SOVER

Sede circolo Pd, piazza S. Rocco – Cembra

Comunità della Val di Non

CLES con BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO, VILLE D’ANAUNIA (TUENNO, NANNO, TASSULLO), CONTA’ (FLAVON, TERRES, CUNEVO)

Sala ex Caseificio, via Tiberio Claudio – Cles

REVO’ con CAGNO’, ROMALLO, CLOZ, BREZ

Sala delle Colonne del Municipio, piazza della Madonna Pellegrina 19 – Revò

TAIO con PREDAIA (TAIO, COREDO, SMARANO, TRES, VERVO’), SFRUZ, VIGO DI TON, DENNO, CAMPODENNO, SPORMINORE

Auditorium Comunale dell’ex Municipio, via Barbacovi – Taio (Predaia)

RONZONE con AMBLAR DON, CASTELFONDO, CAVARENO, DAMBEL, FONDO, MALOSCO, RUFFRE’ MENDOLA, SANZENO, SARNONICO, ROMENO

Agrinaturparc, Casa Miramonti, via della Mendola, 75 – Ronzone

Comunità della Val di Sole

PELLIZZANO con COMMEZZADURA, MEZZANA, OSSANA, VERMIGLIO, PEIO, MALE’, CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, DIMARO FOLGARIDA (DIMARO E MONCLASSICO), RABBI, TERZOLAS

Sala a fianco dell’ufficio turistico, via Nazionale – Pellizzano

Comunità delle Giudicarie



PINZOLO con CADERZONE, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, RAGOLI 1, BOCENAGO, PELUGO, SPIAZZO, STREMBO, PORTE DI RENDENA (DARE’, VIGO RENDENA, VILLA RENDENA)

Casa della Cultura e del Sociale, ex scuole elementari – Pinzolo

PONTE ARCHE con COMANO TERME, BLEGGIO SUPERIORE, DORSINO, FIAVE’, SAN LORENZO IN BANALE, STENICO

Edificio Pluriuso-Stazione Corriere III piano, via C. Battisti – Ponte Arche (Comano Terme)

STORO con BONDONE, VALDAONE (BERSONE, DAONE, PRASO) CASTEL CONDINO, BORGO CHIESE (CONDINO, CIMEGO, BRIONE), PIEVE DI BONO-PREZZO

Sala Riunioni del Municipio, piazza Europa, 3 – Storo

TIONE DI TRENTO con SELLA GIUDICARIE (BONDO, BREGUZZO, LARDARO, RONCONE), TRE VILLE (MONTAGNE, PREORE, RAGOLI 2), BORGO LARES (BOLBENO E ZUCLO)

Sala Riunioni del Municipio, secondo piano, piazza Cesare Battisti – Tione di Trento

Comunità Alto Garda e Ledro

ARCO (tutte)

Sala Nicolò d’Arco, Casinò di Arco, Viale delle Magnolie – Arco

DRO con DRENA

Centro Culturale, Via Battisti 14 – Dro

LEDRO (tutte)

sala Maestro Nando del Municipio Bezzecca, piazza Garibaldi, 1 – Bezzecca (Ledro)

RIVA DEL GARDA con NAGO TORBOLE, TENNO

Auditorium Scuole Sighele, Rione 2 Giugno – Riva del Garda

Comunità della Vallagarina



ALA (tutte)

Sede Circolo Pd, via Vellutai 19 – Ala

AVIO (tutte)

Sala Civica via Castelbarco 88 – Sabbionara d’Avio

BRENTONICO (tutte)

Centro culturale Brentonico, via Roberti 5/a – Brentonico

ISERA (tutte)

Aula Gialla, Ex Scuola Elementare, piazza S. Vincenzo

MORI con RONZO CHIENIS

Sala ex municipio, via G. Modena – Mori

NOMI con ALDENO, GARNIGA, CIMONE

Sala consiliare Municipio, piazza Springa – Nomi

ROVERETO CENTRO sezioni 1-7 e sezioni 28-30 con TRAMBILENO, TERRAGNOLO, VALLARSA

Casa Adami, Sala Tomasi Salvetti, piazza S. Marco, 7 – Rovereto

ROVERETO NORD sezioni 8-12, 29

Centro Civico Brione, via S. Pellico, 16 – Rovereto

ROVERETO SUD LIZZANELLA sezioni 18-22

Centro Civico Lizzanella secondo piano, via 24 Maggio, 4 – Rovereto

ROVERETO-LIZZANA MORI FERROVIA sezioni 23-25

Centro Civico Lizzana, seminterrato, via Panizza, 17 – Rovereto

ROVERETO-MARCO sezioni 26-27

Centro Civico Marco, secondo piano est, via S. Romedio, 4 – Rovereto

ROVERETO-SACCO S. GIORGIO sezioni 13-17, 31-33

Centro Sociale S. Giorgio primo piano ovest, via Europa 44 – Rovereto

VILLA LAGARINA con NOGAREDO e POMAROLO

Ex sala lettura (piano terra), via Garibaldi 4 – Villa Lagarina

VOLANO con BESENELLO e CALLIANO

Sede Circolo Pd – via Trento 6

Comunità degli Altipiani Cimbri



LAVARONE con LUSERNA

Municipio di Lavarone, fraz. Gioghi 107 – Lavarone

FOLGARIA (tutte)

Scuola dell’infanzia, via Roma 30

Comunità Rotaliana e Koenigsberg e Comunità della Paganella



LAVIS con NAVE S. ROCCO e ZAMBANA

Sede Pd, Piazza Cesare Battisti 10 – Lavis

MEZZOLOMBARDO con ANDALO, CAVEDAGO, FAI, MOLVENO, SPORMAGGIORE, MEZZOCORONA, FAEDO, ROVERE’ DELLA LUNA, S. MICHELE A/A

Sala Dallabrida – via Trento 1, (parco Dallabrida) Mezzolombardo

Trento

TN-ARGENTARIO sezioni 63-71, 97

Sala Polivalente Centro Civico, via Jülg 9, Cognola

TN-BONDONE sezioni 77-80 e 76

sala circoscrizionale di Sopramonte, via di Revolta, 4

TN-CENTRO STORICO PIEDICASTELLO sezioni 1-16, 94

Circolo La Ginestra, via A. Abondi, 9 – Trento

TN-GARDOLO sezioni 84-93

Sala della Circoscrizione, piazzale Groff, 4 – Gardolo

TN-MATTARELLO sezioni 54-58

Sala Meridiana, piazza Quintilio Perini, 4 – Mattarello

TN-MEANO sezioni 81-83, 96

Sala Circoscrizione, via delle Sugarine 26 – Meano

TN-OLTREFERSINA sezioni 32-49

Sala Centro Civico, via Clarina, 2/1 – Trento

TN-POVO sezioni 59-62

Sala Nichelatti, Centro Civico, via Dallafor, 5 – Povo

TN-RAVINA ROMAGNANO sezioni 72-75, 95

Sala Circoscrizione, via Val Gola, 2 – Ravina

TN-S.GIUSEPPE S.CHIARA (sezioni 17-31)

Sala Auditorium circoscrizione, via Giusti angolo via Perini – Trento

TN-VILLAZZANO (sezioni 50-53)

Sala Civica, via Giordano 4 – Villazzano

Comunità Valle dei Laghi

VEZZANO con MADRUZZO (CALAVINO E LASINO), CAVEDINE, VALLELAGHI (PADERGNONE,TERLAGO,VEZZANO)

Sala Comunale Ex Enel – via Nazionale, 12 – Vezzano (Vallelaghi)

– See more at: http://www.partitodemocraticotrentino.it/articolo6089.html#sthash.re6FwKuf.dpuf