Primarie PD, due milioni al voto. Renzi: ‘Non rivincita, nuova pagina’ (VIDEO)

Renzi vince: ‘Avanti insieme. Sostegno a Gentiloni’. Caos e accuse di brogli al sud. Grillo: “Democrazia non è questione di clic o file”. In Trentino gli elettori che hanno partecipato alle primarie sono stati 10.235 contro i 21mila del 2013. In Veneto, è Alessandro Bisato il nuovo segretario del Pd. Il sindaco di Noventa Padovana, renziano, ha conquistato la larga maggioranza dei consensi. Circa 90mila sono stati i votanti in regione. In Friuli al voto circa 25mila persone

Roma (Adnkronos) – Netta vittoria di Matteo Renzi alle primarie del Pd. Con un’affluenza il cui dato finale sfata completamente i timori della vigilia: tra 1,9 e 2 milioni di votanti. “Oggi – ha detto l’ex premier – abbiamo fatto qualcosa di straordinario, la democrazia è la possibilità di scegliere, grazie ai volontari, chi vi ha preso in giro non vi conosce. Il primo grazia ad Andrea Orlando e Michele Emiliano”.

“Grazie a tutte le amiche e gli amici che lavorano nel governo del Paese a iniziare da Gentiloni, a cui tutto il sentimento della nostra vicinanza e amicizia. Ci attendiamo molto da tutti voi che lavorate nel governo e lavoreremo al vostro fianco con molta convinzione”.

“Non è un partito personale – ha detto – quando 2 mln di persone vanno a votare, come si fa a dire che è il partito di uno solo con un leader forte. Può essere che il leader è forte, lo vedremo ma sicuramente ha una comunità fortissima”. “Nelle primarie del Pd c’è sangue vivo, storie in carne e ossa che lo rendono una comunità meravigliosa. E’ il rapporto con il popolo che segna la diversità del Pd rispetto a tutti gli altri. Tutti parlano di populismi, ma l’alternativa non è nel salotto, nei tweet, ma nel popolo: non avere paura della democrazia, dei voti, di fare le primarie. Non c’è alternativa alle persone”.

“A Bruxelles chiediamo un cambiamento vero, non ne possiamo più di un’ Ue che non incrocia i desideri più belli di chi vuole l’ideale europeo. Non siamo contro l’Ue, ne vogliamo una diversa, l’alternativa a populismo è il popolo”.



Primarie Pd, Renzi: “Un gigantesco grazie”

Date le lunghe code ai seggi le operazioni di voto sono state prolungate oltre le 20.

“E’ una bellissima giornata, ancora una volta tantissime persone hanno scelto di votare alle nostre primarie” ha detto Matteo Orfini.

Troppi esponenti di destra al voto, chiuso seggio a Nardò

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha sentito al telefono Matteo Renzi. Con lui il premier, che è in Kuwait dove domani incontrerà il contingente italiano, si è congratulato – a quanto si apprende – per il risultato delle primarie Pd.