Primarie PD, netta vittoria per Zingaretti, 1,5 milioni al voto. In prima serata l’appello del presidente francese Macron all’Italia

Zingaretti sarà il segretario Pd

NordEst (Adnkronos) – Si profila il trionfo di Nicola Zingaretti alle primarie Pd che hanno visto una grande affluenza. A Bergamo, città natale di Martina, Zingaretti avrebbe doppiato l’ex segretario dem. Al comitato Zingaretti arrivano dati positivi da tutta Italia. “Siamo vicini al 70 per cento come dato nazionale ma piedi per terra, vediamo come procede”, dice Antonio Misiani.

Per Zingaretti è boom anche sui social, dicono dalla mozione del governatore: “Su Twitter record per #votozingaretti tutto il giorno stabilmente in vetta ai Trending Topics con picchi fino alla seconda posizione subito dopo #primariePd”.

Quanto all’affluenza, dai comitati delle varie mozioni si parla di ben oltre 1,5 mln ai gazebo, addirittura 1,7-1,8 milioni, dato non troppo distante da quello delle ultime primarie con Matteo Renzi.

Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sono complimentati con il futuro segretario. “Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie” ha scritto Giachetti su Twitter. Anche Martina ha telefonato a Zingaretti per riconoscergli la vittoria. “Buon lavoro Nicola Zingaretti, buon lavoro segretario! – ha twittato – Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel Pd per l’Italia #Primarie2019″.

“Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta – ha scritto su Twitter Matteo Renzi – Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia”. “Bellissima giornata con quasi due milioni di persone ai gazebo. A un anno dalla sconfitta del Pd, gli elettori ci hanno dato fiducia. Ora voltiamo pagina e uniti al lavoro per mandare via questa destra sbruffona e reazionaria che sta facendo male al Paese” ha detto Dario Franceschini arrivando al comitato Zingaretti.

Zingaretti oggi, dopo il voto alle 11 al gazebo a piazza Mazzini, si è concesso un pranzo al mare con famiglia presente anche il fratello Luca, attore e interprete del commissario Montalbano. Il presidente della regione Lazio è atteso attorno alle 22 al comitato.

Per eleggere i 1.000 componenti dell’Assemblea nazionale e per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem, i cittadini hanno avuto a disposizione oltre 7.000 seggi fra Italia ed estero, che sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 e anche oltre vista l’affluenza. La commissione nazionale congresso del Pd ha approvato una delibera che ha autorizzato le fotocopie delle schede, dove si esaurivano quelle in dotazione ai gazebo. Decisione necessaria vista la grande affluenza di elettori e le code registrate (FOTO) in diverse città, tra cui Roma, Milano e Napoli.