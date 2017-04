Primarie PD, al Primiero Vanoi piace ancora Renzi, ma cala l’affluenza alle urne

Connect on Linked in

Com’era stato nel 2013, il più votato a livello locale, è il segreterio uscente ed ex premier, Matteo Renzi

Primiero Vanoi (Trento) – Il seggio per le primarie PD in centro a Fiera di Primiero, ha registrato 16 preferenze per Andrea Orlando; 5 per Michele Emiliano e ancora una volta 66 per Matteo Renzi, su 87 voti complessivi. Cala nettamente in zona, l’affluenza rispetto alle primarie precedenti del partito.

Le primarie 2013

Nelle elezioni primarie del Partito Democratico del 2013 di domenica 8 dicembre 2013 (vinte da Matteo Renzi), a Primiero si erano registrati: 138 voti per Matteo Renzi, 48 voti per Giuseppe Civati e 30 voti per Gianni Cuperlo, per complessivi 216 voti.

Meno giovani al voto

“Rispetto a queste ultime primarie, posso dire che si è notata la mancanza dell’elettorato giovane – conferma il coordinatore locale del PD, Giacobbe Zortea, in particolare dai 16 ai 40 anni, assenti.

Purtroppo c’è poca voglia di incidere o meglio forse pochi sono convinti di poter incidere sulle scelte. Di certo a stare a casa e a non votare non si incede su nulla – aggiunge Zortea – speriamo che ci sia una assunzione di responsabilità dei cittadini prima di tutto e poi di coloro che dovrebbero sollecitare tale assunzione di responsabilità”.