Prg Sagron Mis, nominato Commissario ad acta

Prg Sagron Mis, l’architetto Cortella nominato commissario ad acta

Sagron Mis (Trento) – L’architetto Claudio Cortella è stato nominato dalla Giunta provinciale commissario ad acta presso il Comune di Sagron Mis, guidato dal sindaco, Marco Depaoli. Si tratta di un provvedimento finalizzato all’adozione della variante sostanziale al Piano regolatore generale.

La figura super partes è stata proposta dall’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, alla luce dell’impossibilità del Consiglio comunale di deliberare in merito alla questione per via dell’obbligo di astensione di 7 dei 12 membri dell’aula.