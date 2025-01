Dolomiti, Preziosi torna con Black Out 2: Primiero e Vanoi su Rai Uno dal 14 gennaio

Le immagini in 6K restituiscono gli scenari di location come San Martino di Castrozza, la Valle del Vanoi, Sagron Mis, Val Canali, il Lago di Calaita, Forte Buso e Paneveggio. Nei giorni scorsi la messa in onda anche dell’ottava stagione di Un Passo dal Cielo, la serie ambientata e girata sulle Dolomiti bellunesi e prima in Alto Adige

Primiero/Vanoi (Trento) – Tra misteri insoluti e situazioni aperte, il finale della prima stagione di “Blackout” ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, è successa una catastrofe una valanga? Cosa ci aspetta nella seconda, al via martedì 14 gennaio su Rai1? “Tantissima tensione. Molti nodi verranno al pettine, un omicidio, arriveranno i soccorsi ma chi saranno questi nuovi ospiti vedremo, si aggiungeranno altre situazioni estreme e di pericolo anche con l’entrata in scena di nuovi personaggi” risponde Alessandro Preziosi, che interpreta Giovanni, in BlackOut 2.

In onda da martedì 14 gennaio (anche su RaiPlay), con la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano, coproduzione Raifiction-Eliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission la seconda stagione – presentata nella sede Rai di via Asiago a Roma – ha come sottotitolo “Le verità nascoste”. Si torna al Cima Paradisi, l’hotel al centro delle vicende. La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un altro omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori. Ma perché è stato ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Una stagione ricca di misteri con il cast composto, oltre che da Preziosi, da Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha e Alessio Vassallo.

I luoghi delle riprese

Le riprese sono state effettuate nel 2024 con scene girate tra Primiero, San Martino di Castrozza, Valle del Vanoi e Sagron Mis. Il Vanoi sarà rappresentato dalle suggestive riprese al lago di Calaita e Malga Grugola, oltre ad un capannone a Canal San Bovo ma anche un noto elicottero che opera da tempo in zona.

Forte Buso dopo Paneveggio e la Val di Roda a San Martino di Castrozza completeranno il quadro.Riprese esterne nel lussuoso albergo “Cima Paradisi” (la sede del Parco a Villa Welsperg in Val Canali) fino all’anfiteatro Mattmark di Sagron Mis. Gli interni sono stati ripresi all’Hotel Savoia di San Martino e al Brunet Hotels di Primiero, mentre attori e troupe hanno soggiornato all’Hotel Isolabella di Transacqua.

Il successo della prima stagione

La prima stagione, andata in onda in prima visione su Rai1 nel gennaio-febbraio 2023, è stata un successo straordinario in termini di ascolti: ogni episodio è stato visto in media da circa 4 milioni di spettatori. Ottimo il riscontro per il Trentino in termini di visibilità.