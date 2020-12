Prevenzione rischio idrogeologico nel Vanoi: interrogazione del Consigliere provinciale Alex Marini

In seguito alle numerose frane che hanno creato pesanti disagi in valle

Trento – Il Consigliere Alex Marini (M5S) interroga il Presidente della Provincia per sapere: “Se abbia previsto o intenda prevedere, congiuntamente con Comuni e le proprietà dei privati o di uso civico interessate, un piano di rimboschimento che consideri misure di prevenzione del rischio idrogeologico sulle ampie e ripide aree sprovviste di bosco sul versante destro del Vanoi e come intenda attuarlo”.

Nell’interrogazione depositata, il Consigliere Marini riepiloga la situazione precaria creatasi in zona dopo la tempesta Vaia, ma ricorda anche gli incontri degli assessori provinciali nel Vanoi per presentare la “Carta della pericolosità”, fino ai recenti smottamenti in vari punti del territorio. Per questo si chiede un intervento urgente della Provincia.