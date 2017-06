Presidente Mattarella a Merano: “Autonomia dell’Alto Adige è modello di civiltà” (VIDEO)

Connect on Linked in

25/o anniversario della fine della vertenza altoatesina davanti all’Onu

Bolzano – “Lo statuto d’autonomia dell’Alto Adige è un autentico modello civiltà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Merano in occasione della cerimonia per i 25 anni della chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazione unite. “Oggi – ha aggiunto – celebriamo la capacità di due Paesi di superare le divisioni”. “Mai più violenza e odio, ma apertura, rispetto e dialogo”, ha detto il presidente. “Il Brennero è per italiani e austriaci emblema di vicinanza e di libera circolazione”.

“L’Italia ha tenuto fermo lo sguardo sul principio della tutela della popolazione locale e dell’integrazione europea”, ha detto Mattarella. La giornata odierna “è una giornata di festa così importante per l’Alto Adige e significativa per l’intero Paese”. Il presidente ha poi ricordato come “uomo di pace” l’ex ministro degli esteri Alois Mock, scomparso pochi giorni fa che nel 1992 firmò la quietanza liberatoria. Il presidente ha poi ricordato “la comune appartenenza al progetto europeo”, facendo riferimento anche all’Euregio di Trento, Bolzano e Innsbruck. “Questa terra ha trovato nello statuto d’autonomia una cornice per guardare con fiducia al futuro”, ha sottolineato Mattarella, ricordano che Bolzano spesso funge da “punto di riferimento per altre realtà nel mondo, segnate da tensioni”. Il presidente ha, infine, citato i 150 anni della ferrovia del Brennero, che ricorre quest’anno, e l’attuale costruzione del tunnel del Brennero, “progetto che unisce e rafforza la libera circolazione in Europa”.

Van der Bellen, Bolzano ci unisce ulteriormente – “L’Alto Adige non è un problema per l’Italia e l’Austria, ma questa terra particolare ci unisce ulteriormente”. Lo ha detto il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, intervenendo durante la cerimonia per i 25 anni della fine della vertenza altoatesina. Van der Bellen ha assicurato “l’impegno comune per garantire il meglio per questa piccola Europa in Europa”, riprendendo la citazione del governatore Arno Kompatscher.

Il presidente austriaco ha ricordato che Schengen “ha reso meno tangibile il confine del Brennero”, come anche la moneta europea ha contribuito nel processo di unificazione. Come Mattarella, anche Van der Bellen, ha citato il modello dell’Euregio di Trento, Bolzano ed Innsbruck. Il presidente austriaco ha detto di “comprendere la preoccupazione per i preparativi del management di confine al Brennero”, ma ha assicurato “come tirolese, una particolare sensibilità”. Si è detto soddisfatto che “grazie alla buona collaborazione e ai rapporti di buon vicinato” non sono stati avviati controlli.

Mattarella, Bolzano incarna demos europeo – “L’Alto Adige ha saputo rappresentare un’autentica avanguardia europea, un luogo che ha saputo incarnare, non senza contraddizioni, ma con determinazione, passione ed equilibrio, la tensione ideale costitutiva del ‘demos’ europeo”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, a Merano per i 25 anni della quietanza liberatoria. L’Italia e l’Austria – ha ricordato – hanno superato “le divisioni di un remoto passato, costruendo un’amicizia solidissima e dando concretezza ai valori di democrazia, pluralismo, tolleranza, tutele dei diritti individuali e collettivi che costituiscono tratto distintivo dello spirito che ci accomuna”.

Mattarella ha poi evidenziato il “dialogo intenso, costruttivo, sempre impegnativo, eppure produttivo di risultati concreti, a tutto vantaggio del benessere e della prosperità delle comunità locali”. Secondo il presidente della Repubblica, questa “predisposizione al confronto ha consentito di tener fermo lo sguardo verso un obiettivo comune: tutelare le popolazioni locali inscrivendo il rispetto delle loro identità, la loro autonomia, nell’ambito del grande progetto di pace e integrazione del Continente europeo”. “Lo statuto di autonomia di una terra come l’Alto Adige/Südtirol – ha aggiunto – rientra a pieno titolo in questo percorso”.

