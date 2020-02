Presidente Mattarella da Padova: “Volontari votati alla pace. Apprensione per Silvia Romano, rapita in Kenya

Per loro natura alzano sguardo oltre i confini, votati a pace. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione di “Padova Capitale Europea del Volontariato 2020” dal titolo “Ricuciamo insieme l’Italia”

NordEst – “La passione sconfigge l’indifferenza, che inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli altri e che, nella storia, è giunta a manifestarsi cinicamente persino in presenza di crudeli persecuzioni. Parlo di Placido Cortese”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, parlando del volontariato. “Il volontariato – ha aggiunto – è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio Paese, per guardare all’umanità”.

Durante la cerimonia, hanno preso la parola: Sergio Giordani, Sindaco di Padova; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Gabriella Civico, Direttrice del Centro Europeo del Volontariato; Emanuele Alecci, Presidente provinciale Centro Servizi per il Volontariato; Stefano Tabò, Presidente dei Centri di Servizio per il Volontariato e Presidente dell’Istituto italiano della Donazione.

#Mattarella: Parlando di testimonianza, desidero ribadire qui l’apprensione per le sorti di Silvia #Romano, la giovane rapita in Kenya mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace pic.twitter.com/LDoG0lTJxA — Quirinale (@Quirinale) February 7, 2020