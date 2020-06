Presidente Mattarella aprirà l’anno scolastico a Vo’ Euganeo

Comune focolaio Covid in Veneto e primo per tamponi di massa. Il sindaco: Vo’ ha fatto la propria parte

NordEst – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Vo’ Euganeo (Padova), il comune che fu focolaio del Coronavirus in Veneto, per l’inaugurazione del prossimo anno scolastico. Lo confermano fonti del Quirinale.

Vo, dove si contò la prima vittima italiana da Covid, Adriano Trevisan, fu il primo comune nel quale, su decisione del governatore Luca Zaia, vennero fatti i tamponi a tutta la popolazione. Esame poi replicato dal prof. Crisanti, che chiese e ottenne dalla Regione il finanziamento per lo studio.

La data potrebbe ricadere a settembre o anche ottobre, per via delle elezioni. “Vo’ ha fatto egregiamente la propria parte in questa battaglia. Accogliamo questa bella notizia dicendo che saremo lieti di ospitare il presidente Mattarella nel nostro paese per l’inaugurazione del prossimo anno scolastico”, ha dichiarato il sindaco di Vo Euganeo, Giuliano Martini, commentando l’annuncio della presenza del Capo dello Stato a Vo’ per l’apertura delle scuole il prossimo autunno.

In breve

Due donne morte carbonizzate. Questo il bilancio di un terribile incendio che poco prima delle 2 di mercoledì si è sprigionato a Castagnole di Paese, lungo la Feltrina, in un’abitazione con annesso capannone. La dinamica dell’accaduto è al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco. Le due donne vittime dell’incendio della scorsa notte a Paese (Treviso) sono Franca Fava, 58 anni, moglie del proprietario dell’abitazione, e Fiorella Sandre (74), un’amica di famiglia che da vari anni sembra coabitasse al piano terra della casa incendiata. Il marito di Fava, Sergio Miglioranza (69), viveva invece in un appartamento al livello superiore, non comunicante internamente con il primo. Una delle due donne, secondo quanto si è appreso, aveva problemi di deambulazione. Il rogo si è innescato per cause ancora ignote all’esterno della porta di ingresso del vano inferiore.

10GIU 01:30 #Paese #suemTV è intervenuto con 2 #ambulanze e #automedica con @vvfveneto per incendio di una abitazione. Due persone rinvenute decedute, soccorso un ferito lieve pic.twitter.com/IeJnItRKeo — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) June 10, 2020