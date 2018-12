Presepi a scuola, il governatore Fugatti scrive ai dirigenti: “Sono la nostra storia”, ma i parroci si dissociano

Trento – La lettera ufficiale del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti rivolta ai dirigenti non lascia adito a dubbi: il presepe è meglio farlo, ma la decisione finale spetta ai singoli dirigenti. Ma i parroci trentini non ci stanno: “Il presepe non sia luogo di divisione”.

