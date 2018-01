Trento, Presentato lo sportello online EquiPro: consente ai commercialisti di accedere con facilità ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Connect on Linked in

I commercialisti incontrano l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Trento – La Sala Conferenze della Facoltà di Economia dell’Università di Trento ha ospitato l’incontro fra i funzionari dell’Area Territoriale di Trento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, guidati dal direttore regionale Giovanni Cresci, e i professionisti dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto, guidati dal presidente Pasquale Mazza.

Lo sportello online EquiPro

Tema centrale dell’incontro, la presentazione dello sportello online EquiPro, un’area riservata a disposizione dei commercialisti, che possono così utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle Entrate-Riscossione. “Gli intermediari abilitati e i loro incaricati potranno non solo visualizzare on-line la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti”, ha chiarito Cresci, “ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi, come pagare cartelle e avvisi di pagamento, ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro, trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della riscossione, gestire le istanze di Definizione agevolata, chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio Contattaci”.

“E’ un grande passo avanti per i lavoro dei professionisti”, conferma il presidente trentino Mazza. “Consente di aumentare l’efficienza e l’efficacia della nostra attività, a tutto vantaggio della clientela, che beneficia di tempi inferiori. Inoltre, avere un canale diretto ottimizza anche l’attività dell’Agenzia, limitando pesanti code negli uffici e snellendone il lavoro”.

Un parere positivo su EquiPro è arrivato recentemente anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Per il presidente del Cndcec, Massimo Miani, “si tratta di uno strumento indubbiamente utile in un’ottica di semplificazione e snellimento delle procedure per i professionisti, tanto più in un momento come questo nel quale tanti contribuenti sono impegnati nella definizione agevolata delle cartelle. Il nostro auspicio è che questa iniziativa si inserisca in un contesto di sempre maggior dialogo tra le due realtà”.

Con la soppressione di Equitalia ed il trasferimento delle sue funzioni al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione è venuto meno l’accordo sottoscritto nel 2014 tra Equitalia Nord e l’Ordine per lo sportello telematico dedicato, di fatto superato dall’attuale sportello online EquiPro.