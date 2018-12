“Premio del Vittoriale” ad AstroSamantha. L’Esercito dona al Museo l’affusto di cannone che accompagnò la salma di Gabriele d’Annunzio

Print This Post

Nella suggestiva cornice del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, si è svolta la IX edizione del “Premio del Vittoriale”, evento che ha visto protagonista anche l’Esercito Italiano. E’ stato donato infatti l’affusto di cannone che 80 anni fa accompagnò la salma di Gabriele d’Annunzio

Nordest – Il Premio di quest’anno, dal titolo “le energie cosmiche”, è stato assegnato alla nota astronauta italiana, di origini trentine, Samantha Cristoforetti. In tale cornice, il Colonnello Gianluca Ficca, Comandante dell’85° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) “Verona” e in rappresentanza dell’Esercito Italiano, ha ufficialmente donato al Vittoriale l’affusto di cannone restaurato che scortò la salma del Poeta Vate durante i suoi funerali.

L’affusto di cannone da 75/27 modello 1911, dopo aver attraversato lo Stivale, passando dall’Arsenale Militare della città Scaligera fino al Comando Artiglieria di Bracciano (RM), era infine giunto presso la Caserma “Giovanni Duca” di Verona, sede dell’85° RAV, dove da diversi anni era esposto sulla piazza d’armi.

Già dal 2014, l’Esercito Italiano, in occasione del Centenario della Grande Guerra, aveva concesso in prestito il cannone al Vittoriale, che lo aveva così potuto esporre ai propri visitatori. Con l’avvenuta cessione definitiva del cimelio, d’ora in avanti, questo sarà parte integrante del Vittoriale, tornando così ad accompagnare, idealmente, il Poeta nel suo viaggio oltre la vita.

L’85° RAV, dal 1997, è uno dei tre reggimenti dell’Esercito Italiano, l’unico dell’area del Nord Italia, che svolge il compito di addestrare i giovani Soldati, donne e uomini Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1), che decidono di intraprendere la carriera militare formandone oltre 2.000 ogni anno.