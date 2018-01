Premier Gentiloni incontra governatore Kompatscher. In Trentino arriva leader 5 Stelle Di Maio

Connect on Linked in

“Bolzano modello anche per produzione di energia rinnovabile”

Bolzano – Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha incontrato il premier Paolo Gentiloni, in vacanza a Dobbiaco.

“Paolo Gentiloni conosce bene la nostra provincia ed è un piacere poterlo salutare qui in Alto Adige”, ha detto Kompatscher. “Sotto l’attuale governo sono state emanate una serie di importanti norme di attuazione e introdotte misure in favore dell’autonomia. Sono state emanate in tempi brevi con un parere positivo entrambe le norme di attuazione ancora attese”.

Altro tema posto in risalto dal governatore durante il colloquio a Dobbiaco la rilevanza per la Provincia di Bolzano della concessione per l’A22 e delle misure per il traffico collegate. Infine ha informato il premier sul vertice Euregio sul traffico in programma a Bolzano il 15 gennaio, al quale il ministro ai trasporti Graziano Delrio ha già confermato la sua presenza.

Di Maio a Bolzano e poi a Trento

“Il nostro governo investirà sull’autonomia. Sosteremo qualsiasi Regione che volesse rafforzare il suo impianto di autonomia sul territorio, perché le risorse devono restare sul territorio e i cittadini devono poter gestire le risorse sul proprio territorio”. Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio, visitando il Mercatino di natale di Bolzano.

“Questo vale – ha aggiunto – per Regioni che stanno ora avanzando le loro proposte, come anche per Province, come quella di Bolzano, che hanno già un autonomia modello che vogliamo tutelare il più possibile”.

“Bolzano è però anche un modello per quanto riguarda la produzione di energia pulita, che è uno dei temi cari al Movimento. L’Italia deve diventare un paese con solo energia rinnovabile”, ha aggiunto Di Maio che in giornata ha visitato la nuove centrale di Sant’Antonio a Bolzano, definita da lui “una delle eccellenze di produzione idroelettrica del nostro paese”.