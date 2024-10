Pregiato attico in vendita nel centro storico di Fiera di Primiero

Pubbliredazionale IDEAL CASA PRIMIERO. Occasioni e interessanti possibilità di acquisto nel Primiero Vanoi. Segnalate le vostre abitazioni o strutture in vendita all’agenzia: “Le Dolomiti sono chiavi in mano”

Fiera di Primiero (Trento) – Splendido attico situato nell’incantevole centro storico pedonale di Fiera di Primiero, in una zona silenziosa e priva di traffico. Questa antica soffitta è stata magnificamente ristrutturata con tecniche di bioedilizia, rispettando le caratteristiche originali del prestigioso edificio ottocentesco. Qui, gli affascinanti elementi architettonici dell’epoca, come le travi in legno antico a vista e i pavimenti in larice, sono stati conservati con cura.

L’abitazione, collocata al terzo piano di una storica palazzina, si estende su due livelli. Il luminoso e spazioso soggiorno, con annessa veranda che offre una meravigliosa vista sulle Pale di San Martino, è il cuore della casa. Completa l’area comune una cucina funzionale. La residenza dispone inoltre di quattro accoglienti camere da letto, due bagni e uno studio, offrendo spazi confortevoli e versatili. Un soppalco e una soffitta collegati direttamente all’appartamento aggiungono ulteriore spazio utilizzabile.

Il tutto è arricchito da un posto auto esterno e da un giardino di proprietà esclusiva, completo di legnaia e barbecue, ideale per godersi momenti di relax all’aria aperta. Il riscaldamento è garantito da una caldaia autonoma a gas, tre stufe a legna e la predisposizione per un caminetto nella zona giorno, assicurando comfort e calore in ogni stagione. Inoltre, sono presenti anche i pannelli solari per l’acqua calda.

Contatti:

IDEAL CASA Via Garibaldi, 2

38054 Fiera di Primiero (Tn)

38054 Fiera di Primiero (Tn) (+39) 0439 762 762

(+39) 0439 762 762 info@idealcasa.tn.it

info@idealcasa.tn.it