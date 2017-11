Predazzo, festeggiamenti di San Martino: giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Giovane denunciato in val di Fiemme durante la Festa di San Martino

Predazzo (Trento) – Nella serata di sabato 11 novembre, in occasione dei rituali festeggiamenti popolari di San Martino che hanno luogo ogni anno nel centro di Predazzo, ai quali partecipano migliaia di persone, i Carabinieri della locale Stazione al fine di garantire la Pubblica sicurezza hanno proceduto al controllo di un giovane alquanto esagitato in preda ai fumi dell’alcool ed all’assunzione di sostanza stupefacente che all’atto dell’accertamento ha tentato in maniera ostinata ed aggressiva di sfuggire alle verifiche di Polizia.

I Carabinieri con estrema difficoltà riuscivano a bloccare ed accompagnare in caserma il giovane che anche in quei locali dava in escandescenze dimostrandosi estremamente aggressivo nei confronti di militari intervenuti.

Il giovane veniva quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza e segnalato come assuntore al Commissariato del Governo di Trento.