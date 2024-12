Predazzo, anziana investita da un furgone: soccorsa dall’elicottero

Grave incidente verso le 11 di martedì a Predazzo, nei pressi della farmacia del paese

Predazzo (Trento) – Elisoccorso con sanitari e vigili del fuoco mobilitati dopo le 11 di martedì a Predazzo, in val di Fiemme, per un investimento di una donna di 93 anni, da parte di un furgone in centro paese, mentre attraversava la strada. L’anziana, soccorsa dal personale della farmacia e dai sanitari di zona, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Trento in condizioni gravi. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.