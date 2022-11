Precipita parapendio, muore un 55enne in Val Venosta

Incidente a Lasa, indagano i carabinieri

Bolzano – Incidente mortale con il parapendio nei pressi di Lasa, in Val Venosta. Un uomo di 55 anni ha perso la vita cadendo durante un volo per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino ed il Pelikan 3 dell’elisoccorso con il medico d’emergenza.