Precipita nei boschi con il parapendio, soccorso 37enne tedesco

L’incidente a valle dell’abitato di Margone (Vallelaghi)

Trento – Un tedesco di 37 anni è stato trasportato d’urgenza in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi riportati dopo essere precipitato con il parapendio per una quindicina di metri. L’uomo è caduto in una zona impervia, lungo un pendio molto ripido, a valle dell’abitato di Margone (Vallelaghi). L’incidente è avvenuto circa 40 metri sotto la strada provinciale 18 che porta a Ranzo.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 16 da una persona che ha assistito all’incidente. La Centrale unica di emergenza – precisa il Soccorso alpino – ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sei operatori della Stazione Trento – monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano sul posto.

Il pilota, cosciente ma molto dolorante per i possibili traumi riportati nella caduta, è stato raggiunto dai soccorritori via terra e dall’equipaggio dell’elisoccorso, con Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria calati con il verricello lungo il pendio. Per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero è stata attrezzata una corda fissa che ha consentito ai sanitari di operare con maggiore sicurezza. L’uomo è stato stabilizzato, assicurato alla barella e recuperato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Hanno collaborato all’intervento anche i vigili del fuoco volontari.

In breve

Nella provincia di Trento, dal primo gennaio 2024 allo scorso 30 novembre sono state denunciate 1843 truffe e frodi informatiche e 131 altri delitti informatici. Il Comune di Trento con la Polizia Postale lancia l’iniziativa Attenti alle truffe informatiche.

I carabinieri di Mezzolombardo hanno arrestato un 60enne che avrebbe violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo avrebbe infatti raggiunto la donna, minacciandola, mentre era a passeggio con il suo cane. A chiamare i Carabinieri è stata la stessa vittima. Dopo la denuncia di violazione dei divieto di avvicinamento il Gip del tribunale di Trento ha disposto l’arresto.

Il corto circuito di un elettrodomestico ha provocato un principio d’incendio a Trento. E’ accaduto in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Gramsci, nel quartiere della Clarina. In quel momento nessuna persona era in casa.