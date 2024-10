Precipita con l’auto per 150 metri, muore il 66enne Norbert Valentin

L’incidente nel comune di Badia in località Costa, vicino al maso omonimo

Bolzano – Tragico incidente nel comune di Badia intorno alle 8 di mattina. La vittima il contadino di 66 anni Norbert Valentin, che era diretto in macchina verso il suo maso. L’uomo stava percorrendo una stradina non asfaltata e piena di fango in località Costa, quando ha perso il controllo del mezzo precipitando per circa 150 metri e andando a sbattere contro alcuni ceppi di albero. Quando sono arrivati i soccorsi, il contadino era già deceduto.

Impegnativi i soccorsi da parte dei vigili del fuoco volontari di Badia, La Valle e San Cassiano. Sul posto anche la Croce Bianca, il soccorso alpino, i Carabinieri e l’Aiut Alpin Dolomites. Ancora da accertare la dinamica e le cause dell’incidente.

