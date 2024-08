Precipita con l’auto per 150 metri: deceduto 60enne in Alto Adige

L’incidente è accaduto a Talle, frazione di Scena. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto oltre ai sanitari, il soccorso alpino e l’elicottero d’emergenza

Bolzano – Altro incidente stradale mortale a poche ore di distanza dallo schianto in Val d’Ega.E’ avvenuto martedì mattina, a Talle, nel comune di Scena. Un 60enne del luogo ha perso il controllo dell’auto ed precipitato in un dirupo per circa 150 metri. L’uomo è morto sul colpo. L’intervento di soccorso è stato estremamente difficile a causa della ripidità del terreno. Oltre ai vigili del fuoco di Talle e Scena, sono intervenuti anche il soccorso alpino e l’elicottero di emergenza.