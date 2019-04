PostePay, finti accrediti e nuova truffa con phishing online

Print This Post

L’allerta del Commissariato di PS On Line della Polizia Postale

NordEst – Nuovo phishing con truffa online della mail che comunica il blocco di un fantomatico accredito. In realtà è un modo per accedere abusivamente ai nostri conti. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale.

Torna ciclicamente la frode online del “blocco della PostePay” attraverso una massiva attività di phishing, ossia l’invio di migliaia di mail truffaldine ad ignari utenti della rete ed ancora una volta è un post pubblicato dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia a rilanciare il tema delle truffe telematiche mediante furto di dati attraverso falsi messaggi che simulano in tutto e per tutto prodotti e loghi di note aziende del settore creditizio.

Non passa istante, infatti, che sul territorio nazionale non si senta qualcuno che abbia ricevuto sulla propria mail o sul proprio dispositivo quale smarthpone, tablet o pc, un messaggio che inviti a mettere mano ai propri dati o a cliccare su qualche link che riguarda la propria Postpay, il proprio conto BancoPosta o prodotti similari.

È sufficiente, quindi, non cliccare sui link cui solitamente conducono, non rispondere alle richieste di dati personali o bancari o aprire gli allegati che spesso sono contenuti, per evitare qualsiasi tipo di conseguenza pregiudizievole.

È bene ripetere ancora una volta che Poste Italiane non utilizza mai queste modalità per le proprie procedure o attività.