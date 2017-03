Poste, Livio Rado è il nuovo direttore dei 192 uffici postali del Trentino

Connect on Linked in

Livio Rado è il nuovo direttore della Filiale di Trento di Poste Italiane, dalla quale dipendono gli uffici postali di Trento e provincia. Lo comunica l’ufficio Risorse Umane, Relazioni Esterne e Servizi di Poste Trentino Alto Adige

Trento – Livio Rado (nella foto) ha 57 anni, in Poste Italiane ha già ricoperto ruoli gestionali e commerciali, ed il suo ultimo incarico come Direttore di Filiale è stato sulla Filiale di Legnago; prende il posto di Luigi Vetrone. La Filiale di Trento è costituita da 192 postali, la direzione della Filiale ha sede in Via Trener, 7 a Trento.

Gli sportelli

A disposizione dei cittadini della provincia ci sono 51 sportelli automatici Postamat, che consentono di operare sul conto BancoPosta in qualsiasi momento della giornata, e 45 “Sportello Amico”, per agevolare i rapporti tra cittadini ed amministrazione pubblica.

L’attività

Gli operatori degli uffici postali della Filiale di Trento sono in grado di fornire consulenza e soddisfare le richieste dei cittadini sia per quanto riguarda i servizi postali (posta prioritaria, posta raccomandata, posta assicurata, postacelere) sia per i servizi finanziari. Oltre ai prodotti tradizionali del risparmio postale (buoni postali fruttiferi, libretti) esistono negli uffici postali forme diversificate di investimento, quali i fondi comuni e le obbligazioni e, in campo assicurativo, i prodotti di Poste Vita.