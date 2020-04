Poste Italiane, riaprono lentamente 22 sportelli in Trentino: molte valli ancora con disagi e uffici chiusi

Posted on

Natale: Coldiretti, shopping via con l’albero per 4 mln di famiglie Sono oltre 4 milioni le famiglie italiane a caccia dell’albero di Natale vero da addobbare nelle case o nei giardini ma anche negli uffici,nelle fabbriche e nei negozi. E’ quanto stima la Coldiretti per le festività di fine 2014 nel sottolineare che è nell’ultimo […]