Poste Italiane: a Fiera di Primiero code e disservizi per carenza di personale. A Imèr chiusura per misterioso “guasto tecnico”

Per tutta la giornata di mercoledì 15 gennaio un “misterioso” guasto tecnico temporaneo, ha impedito l’apertura anche dell’ufficio postale di Imèr. Disservizi e chiusure degli Uffici locali possono essere segnalate al servizio competente

Primiero (Trento) – Si moltiplicano in questi primi giorni di gennaio le segnalazioni di code e disservizi all’Ufficio Postale centrale di Fiera di Primiero, in Trentino, per carenza di personale.

Dopo i recenti pensionamenti, sono rimasti operativi allo sportello centrale, due soli dipendenti, contro i quattro precedentemente in servizio. Una situazione che ha creato non pochi problemi in periodo di scadenze, di stagione invernale, ma soprattutto in un ufficio particolarmente frequentato dalla popolazione locale e dai molti turisti presenti in valle.

Dopo il pensionamento nei giorni scorsi del direttore di Fiera di Primiero – non ancora sostituito – , l’ufficio principale del territorio, rischia oggi la chiusura in piena stagione, nel caso si registrasse una semplice assenza per malattia. Un solo impiegato sarebbe infatti impossibilitato a garantire la normale apertura dello sportello.

Dopo i pensionamenti, nessuna assunzione

Con un ex dipendente delle Poste locali, abbiamo cercato di ricostruire la situazione locale, che si ripete in molte altre valli del Trentino: da RIva del Garda alla Val di Fassa, manche nei piccoli paesi del vicino Bellunese.

A Fiera di Primiero i dipendenti dell’ufficio centrale erano tre fino a poco tempo fa: un direttore e due impiegati. Oggi un dipendente di Fiera è andato a sostituire il titolare di Sagron Mis e Imèr, con uffici aperti a giorni alterni. Il direttore di Fiera è andato in pensione e l’altro dipendente è rimasto a Fiera con un neo assunto. Solo 3 anni fa a Fiera c’erano 4 sportellisti e un direttore, tutti pensionati senza alcuna successiva sostituzione.

Non è migliore la situazione territoriale nelle altre zone di Primiero Vanoi Mis. Da tempo, in piena stagione opera un solo dipendente anche a San Martino di Castrozza, dove negli anni scorsi si è registrata tra le banche, la chiusura dello sportello storico Unicredit, mentre resiste la locale Rurale, acquisita negli anni scorsi da Fassa e Agordino.

Anche a Mezzano la situazione è critica per le Poste, perché prima degli ultimi pensionamenti, erano in servizio due persone, Oggi opera solo una sportellista, nonostante la mole di lavoro e dato anche il numero di abitanti.

Nei prossimi mesi inoltre, dovrebbe andare in pensione anche l’impiegata di Canal San Bovo che si alterna con l’ufficio di Prade. Lo stesso avverrà per l’attuale titolare di Sagron Mis che nei prossimi mesi dovrebbe maturare l’età della pensione.

Una situazione locale – molto simile a tante altre valli del Trentino ma non solo – che merita certamente la massima attenzione da parte delle Poste centrali con provvedimenti urgenti, ma anche da parte della Provincia e degli amministratori locali, visti i notevoli servizi svolti a favore del territorio per giovani e anziani.

Nuove assunzioni annunciate da mesi

L’Ufficio Stampa di Poste Italiane NordEst conferma alla nostra redazione che nelle prossime settimane dovrebbero essere assunte nuove figure per coprire le posizioni scoperte in molti uffici del Triveneto. Ma l’annuncio di nuove assunzione nelle valli risale ormai a ottobre, quando Poste Italiane aveva annunciato a Roma – incontrando i piccoli Comuni – che nessuno sportello sarebbe stato chiuso e nuovi servizi sarebbero stati attivati. Per ora però, rimangono solo le promesse, oltre ai recenti disservizi.

Come segnalare disservizi a Poste Italiane

Se sei un cliente privato o pubblico e vuoi segnalare un disservizio all’interno dell’ufficio postale come ad esempio l’orario di apertura non rispettato, l’eccessiva attesa, il comportamento apparentemente scorretto del personale, l’interruzione del collegamento telematico ecc, complila il modulo avendo cura di indicare l’ufficio postale in cui si è verificato il disservizio. Per maggiori informazioni sulla compilazione della Lettera di Reclamo contatta il numero verde 803.160. Puoi fare immediatamente un reclamo online oppure puoi utilizzare le seguenti modalità: fare reclamo presso un ufficio postale o spedire la lettera di reclamo con Raccomandata a Casella Postale 160 00144 Roma (Rm)

In breve

Riapre a senso unico il passo Gobbera. Dopo quasi due mesi di disagi, ritardi e segnalazioni da parte di molti residenti, riapre in questi giorni a senso unico la strada del passo Gobbera tra Imèr e il Vanoi. Nei giorni scorsi il tratto di provinciale era stato oggetto anche di interrogazione provinciale da parte del consigliere Filippo Degasperi che ne ha sollecitato la riapertura. Nei prossimi giorni, verrà individuata anche la ditta a cui affidare i lavori in somma urgenza. C’è intanto grande attesa in piena stagione invernale anche per l’urgente riapertura – almeno a senso unico – della strada provinciale del passo Brocon sul versante del Vanoi, utilizzata da molti operai che lavorano presso gli impianti delle Funivie Lagorai nel vicino Tesino.