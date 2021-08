Poste e carenza personale nelle valli trentine: il presidente Fugatti risponde al Consigliere Marini

Ecco la risposta del presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti al consigliere M5S, Alex Marini, sulla situazione degli uffici postali in Trentino, dopo le problematiche registrate nei mesi scorsi in diverse valli

Trento – “La Giunta provinciale – risponde il presidente Maurizio Fugatti – è a conoscenza della situazione evidenziata e, come espresso il 4 febbraio scorso in occasione dell’esame in Aula della proposta di mozione n. 308 e nella risposta all’interrogazione n. 2069 resa in data 8 marzo, è suo obiettivo, nei limiti delle proprie competenze, risolvere i disservizi e i disagi segnalati dai cittadini trentini.

Va peraltro evidenziato – aggiunge Fugatti – che gran parte degli stessi è imputabile alla rimodulazione degli orari di apertura degli uffici postali, necessariamente introdotta in rispetto delle generali musure di contenimento ed il contrasto del diffondersi del visurs Covid-19. Tanto premesso, al fine di corrispondere ai quesiti formulati dall’interrogante, sono stati richiesti a Poste Italiane chiarimenti circa i disagi arrecati agli utenti degli uffici postali del Primiero”.

Gli uffici postali a Primiero

“Poste Italiane – si legge ancora nella risposta della Provincia – corrispondendo alla richiesta di chiarimenti, ha rappresentato che la situazione dei tre uffici postali presenti nel territorio del Primiero è in miglioramento per le seguenti motivazioni: la criticità relativa all’ufficio di Fiera di Primiero (Primiero San Martino di Castrozza) è rientrata. Per quanto riguarda tutti e tre gli uffici postali è stato stabilizzato ed esteso l’orario di un part-time con decorrenza 1° ottobre e sono state attivate due nuove assunzioni sempre dal 1° ottobre.

Poste Italiane ritiene che sia stata data la stabilità necessaria al funzionamento di detti uffici postali. La Provincia da parte sua – conclude la risposta -, nell’ambito della sua competenza, ha già avviato un contronto con Poste Italiane affinché vengano poste in essere le azioni necessarie a ripristinare la piena operatività della rete degli uffici postali, parzialmente ridotta a causa della pandemia da Covid-19″.

testo interrogazione PDF testo risposta definitiva PDF