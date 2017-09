Posta a giorni alterni: scatta la rivoluzione dalla Valsugana al Primiero, dalla Valle dei Laghi agli Altipiani Cimbri

Connect on Linked in

Annunciata da mesi, la rivoluzione della consegna postale a giorni alterni scatterebbe dal prossimo mese di ottobre. Interessati 35 comuni trentini

Trento – In queste settimane, l’azienda sta informando i lavoratori in merito ad alcuni centri interessati dal cambiamento: Borgo Valsugana, Lavarone Cappella, Fiera di Primiero e Vezzano (che ha competenza su tutta la Valle dei Laghi e parte delle Giudicarie). Sono 35 i Comuni trentini interessati da ottobre. In questa prima fase verrà consegnata un giorno si e uno no, ma il programma prevede di coinvolgere anche altre realtà della provincia.

Quattro i ‘Centri di distribuzione regolati’

Quattro saranno i punti di coordinamento per la consegna della posta nei comuni limitrofi. I centri sono stati collocati a Borgo Valsugana (che di fatto include tutta la Bassa Valsugana e il Tesino), Vezzano (Alta valle dei Laghi, val di Cavedine, ma anche alcuni comuni delle Giudicarie); Fiera di Primiero (competente anche sul Vanoi) e Lavarone (che curerà il recapito sull’altipiano ma anche a Folgaria).

Il calendario

Sarà operativo un calendario alternato: lunedì, mercoledì, venerdì e la settimana dopo: martedì e giovedì. Si parte il 23 ottobre per completare il passaggio entro il 4 dicembre, all’interno di un programma che prevede il recapito a giorni alterni in centinaia di comuni di Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Liguria, Campania, Sicilia e appunto Trentino Alto Adige.

In Alto Adige nessun problema

In Alto Adige invece nessuna rivoluzione, grazie ad un accordo con le Poste per regolare i servizi di recapito in maniera diversa, con un contributo a carico della Provincia di Bolzano. Particolarmente pesante il taglio sulle zone orientali della provincia: con un passaggio da 21 a 10 linee di recapito a Borgo Valsugana, da 8 a 4 linee a Fiera di Primiero, e da 14 a 7 per il centro di recapito di Vezzano.

I Comuni trentini interessati

Bieno, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Canal San Bovo Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedine, Cinte Tesino, Comano Terme, Fiavè, Folgaria, Grigno, Imer, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino Trentino, Primiero San Martino di Castrozza, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo Dorsino, Scurelle, Stenico, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Vallelaghi.