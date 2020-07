Positiva dopo attraversata Alpi, controlli a Merano. Aumentano i casi in Austria

Posted on

Sei arresti, indagini carabinieri Padova NordEst – Sei albanesi, ritenuti responsabili di decine di furti in appartamenti in varie aree del Nord Italia, anche in presenza di persone all’interno delle case, sono stati tratti in arresto dai carabinieri di Padova. Due di loro erano fratello e nipote dell’autista dell’Audi gialla che aveva messo in scacco il […]