Porte aperte sabato 18 gennaio al Centro Enaip di Primiero

Il Centro di formazione professionale, Enaip di Primiero, organizza sabato 18 gennaio, dalle 14:30 alle 17:30, una giornata di scuola aperta

Primiero (Trento) – L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie con ragazzi che,

terminata la scuola media, sono chiamati a decidere quale istituto frequentare. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la sede e i laboratori. La visita proseguirà a palazzo Scopoli a Tonadico, dove si svolgono le lezioni pratiche di cucina e sala-bar.

Il Centro di Primiero propone un’offerta formativa basata su un triennio di operatore elettromeccanico e di operatore di cucina e dei servizi sala-bar, con la possibilità di un quarto anno di apprendistato duale per entrambi gli indirizzi. Al termine del percorso quadriennale, gli studenti potranno acquisire la qualifica di tecnico di cucina, sala-bar o di automazione industriale. All’interno del corso di meccanica, viene data la possibilità agli allievi di frequentare il corso specifico per l’ottenimento del Diploma di International Welder, che permette di ottenere un attestato internazionale di saldatura. Per informazioni: cfp.primiero@enaip.tn.it – 0439.762057

In breve

Sagra di S. Antonio a Transacqua, sabato 18 e domenica 19 gennaio. Sabato 18 gennaio – Pieve, Teatro dell’Oratorio, ore 21.00 spettacolo teatrale “Un de masa” della Compagnia Teatrale “Fon Teatro” di Sovramonte. Domenica 19 gennaio – Transacqua, Piazza della Chiesa Ore 11.00: Santa Messa presso la Chiesa di Transacqua e a seguire benedizione del sale e dei mezzi agricoli

Ore 12.30: pranzo presso il tendone riscaldato in piazza della Chiesa con trippe, gulasch, polenta, crauti e formaggio. A seguire , stima del pez e del porzel! Il ricavato delle stime sarà devoluto in beneficienza all’ANFFAS Primiero e per il restauro del Capitello di S. Antonio in Piazza Municipio di Transacqua.

Sagra di “S. Bascian” a Tonadico, lunedì 20 gennaio. Si inizia alle ore 10.00 Santa Messa; alle ore 11.00: la giornata prosegue con giochi per bambini. Dalle ore 14.00: inizio dei giochi con super tombola , la stima de la “barèla piena de tut”, indovina cos’è , caccia al tesoro e giochi vari; Super Pozzo de San Bas-cian! Ore 17.30: film per bambini presso la Lisiera di Tonadico. Ore 21.00: presso il Teatro Parrocchiale di Tonadico, ballo di San Bas-cian sulle note dei Siver Musich . Durante tutta la manifestazione funzionerà un servizio di ristoro.