Porte aperte all’Istituto Comprensivo di Primiero: sabato 21 gennaio dalle 14.30

L’Istituto di Primiero propone oggi tre percorsi: il Liceo Scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto Tecnico Economico (indirizzi Turistico e Amministrazione Finanza e Marketing) e l’Istituto tecnico CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, con biennio comune ITIS)

Primiero (Trento) – Solide competenze disciplinari. “Con 30 anni di esperienza alle spalle – spiega il Vicario del Dirigente scolastico, il prof. Tiziano Casavecchia – l’IC Primiero si incentra oggi su tre percorsi: il Liceo Scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto Tecnico Economico (indirizzi Turistico e Amministrazione Finanza e Marketing) e l’Istituto tecnico CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, con biennio comune ITIS). Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate coniuga competenze scientifico-tecnologiche avanzate e solide radici umanistico-linguistiche, puntando su attività di laboratorio, tecnologie multimediali, approfondimenti disciplinari.

L’Istituto Tecnico Economico promuove competenze di ambito economico-giuridico e aziendale, evidenziandone le forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. L’Istituto Tecnico CAT prepara invece alla progettazione attraverso tecnologie B.I.M., disegno tridimensionale integrato, specializzazione nell’ambito della sostenibilità energetica, con il rilascio di certificazioni nazionali per gli edifici in legno e per l’audit energetico (Esperto gestione energia)”.

Prospettiva internazionale. Il Vicario del Dirigente aggiunge: “Più iniziative promuovono poi le competenze linguistiche dei nostri alunni: trilinguismo nel primo biennio e studio quinquennale dell’inglese in tutti gli indirizzi; una quarta lingua comunitaria, Francese, nel quinquennio dell’IT economico; insegnamenti in CLIL (direttamente in lingua); settimane di studio all’estero; gemellaggio con la scuola superiore di Kaufbeuren; certificazioni; progetti di mobilità internazionale (tre alunni stanno frequentando il IV anno in Austria, Germania e Costa Rica, mentre un giovane boliviano studia a Primiero). Al via anche il Progetto Erasmus Pluswww.primierolinvingecofriendly.it, un’iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo volta a potenziare le competenze linguistiche di studenti e docenti in Inglese e Tedesco e a favorire il confronto tra scuole europee. Con questo progetto gli studenti approfondiranno importanti tematiche turistico-ambientali e pianificheranno itinerari di turismo scolastico destinati ad istituti nazionali e internazionali da diffondere attraverso un sito trilingue di loro realizzazione”.

Sostenibilità energetica e ambientale. “L’Istituto è impegnato anche nel promuovere Sostenibilità, Green Economy ed Energie rinnovabili, nuove richieste

del mercato del lavoro” – prosegue il docente – “Da quest’anno infatti la programmazione dell’I.T. CAT e del Liceo Scientifico si arricchisce della nuova materia Fisica e tecnica dell’energia - nel CAT sono attivati anche percorsi di certificazione riconosciuti a livello nazionale – mentre l’I.T. Economico inaugura nuove materie gestionali legate alla green economy collaborando con APT, ACSM e Parco Naturale Paneveggio-Pale di S. Martino. L’obiettivo è valorizzare uno stile di vita sostenibile, all’insegna di energie rinnovabili e rispetto per l’ambiente”. In questa prospettiva, l”IC Primiero ha partecipato anche a The Climate Reality Project, un’iniziativa internazionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici attraverso 24 video di soluzioni virtuose provenienti da tutto il mondo. Per l’Italia è stato scelto proprio Primiero, rappresentato anche dal nostro Istituto, per le innovative scelte ambientali del territorio.

Valore all’eccellenza. “Vogliamo valorizzare le diverse attitudini dei nostri studenti con più iniziative – conclude il professore – anche in collaborazione con enti ed associazioni culturali: dalle Giornate del FAI (i nostri “Apprendisti Ciceroni” guidano compagni e turisti alla scoperta del patrimonio artistico locale); al Concorso artistico-letterario Tracce d’autore (che ogni anno premia le migliori opere narrative e grafiche realizzate dagli studenti); dai corsi opzionali di Latino e Greco, Teatro, Biochimica applicata, ai diversi percorsi di Alternanza scuola-lavoro. Gli amanti dello sport, infine, possono praticare calcio, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, tennis, trekking; o partecipare alle competizioni provinciali di giochi di squadra, corsa campestre, sci nordico e alpino, snowboard, orienteering, arrampicata: non è un caso se l’IC Primiero è stato premiato più volte come “Scuola più sportiva della Provincia”.

Le strutture

Tra le attrezzature che qualificano l’Istituto, ci sono anche: Laboratori di Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Lingue e CAD, Aula di Disegno tecnico, Piattaforma e-learning, Aula multiculturale, Biblioteca, Palestra di roccia.