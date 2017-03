A Pordenone il Salone dell’orto-floro-vivaismo invade anche la città: dal 4 al 12 marzo

Connect on Linked in

Ortogiardino è uno degli eventi più importanti del NordEst



Nordest – Per gli appassionati di giardinaggio, piccola agricoltura e orticoltura è un appuntamento da non perdere: nel 2016 i visitatori sono stati ben 65.000.

Quest’anno è in programma una serie di eventi quali il Festival dei Giardini, Pordenone Orchidea e Fiera Verde Blu. Nei 25.000 mq di Ortogiardino avrà un suo spazio, per la prima volta, anche l’ Associazione Naturalistica Lorenzoni che ha fin qui collaborato con Veneto Agricoltura, ora Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario, nell’organizzazione delle attività di animazione al Giardino Botanico Alpino Lorenzoni che l’Ente regionale gestisce in Pian Cansiglio, oltre a tutta la Foresta demaniale regionale.

Un’occasione in più per promuovere la visita ad un vero gioiello naturalistico e un’importante opportunità per far conoscer la bellezza e l’importanza della biodiversità vegetale del Cansiglio.

La primavera sboccia in Fiera e nei negozi del centro di Pordenone

Parco Sigurtà partner della 6^ edizione del Festival dei Giardini