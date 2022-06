Primiero, Attenzione alle chiusure notturne sul ponte di Imèr lungo la SS 50, da lunedì 6 e mercoledì 8 giugno 2022

Posted on

L’istituto di credito rileva che la crescita annua è stata pari al 24,6 per cento, in salita rispetto al 22,7% di novembre Venezia (Mestre) – Complessivamente, le sofferenze hanno superato i 150 miliardi di euro, arrivando, per la precisione, a quota 155,852 miliardi. Contestualmente, si è registrata una contrazione dei prestiti al settore privato pari al […]