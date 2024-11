Ponte Ognissanti, Confcommercio: 10 milioni di italiani in viaggio

La spesa sfiora i 3,5 miliardi, città d’arte e montagna al top

NordEst – Sono poco meno di 10 milioni, includendo gli ultimi indecisi, gli italiani che si metteranno in viaggio per Ognissanti. La spesa prevista è di poco sotto i 3,5 miliardi di euro. Città d’arte e montagna, scelte complessivamente come destinazioni da 4 viaggiatori su 10, si contendono la posizione di testa mentre arretra, di 5 punti rispetto al 2023, il mare, complice probabilmente un’estate metereologica non così tanto prolungata come lo scorso anno.

Questi i principali dati che emergono dal focus su ponte autunnale del primo novembre realizzato dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

Nessuna novità invece sul fronte della ricettività programmata per i pernottamenti: quasi due terzi degli italiani sceglieranno strutture turistico ricettive – alberghi in oltre 1 caso su 2 – mentre, fra i restanti, l’ospitalità di amici o parenti e l’utilizzo di seconde case di proprietà o in affitto di lungo periodo passa al 24%, dal 28% dello scorso anno. Si dimezzano, per questa ricorrenza, i viaggi all’estero, probabilmente anche per il numero ridotto di giorni a disposizione: nel 2023, il primo novembre cadeva di mercoledì e quindi, con due giorni di ferie, si poteva fare una vacanza fino a sei pernottamenti a destinazione. Quest’anno, invece, il 50% degli intervistati opterà per una formula 3 giorni e due pernottamenti. Tuttavia, ed è un segnale incoraggiante, emerge ancora, il perimetro degli spostamenti in Italia si amplia notevolmente: sono più di 1 su 2 gli intervistati che usciranno dai confini della propria regione per muoversi un po’ lungo tutta la penisola, dalla Toscana al Lazio e Campania – che costituiscono il terzetto di testa – a Puglia, Lombardia, Sicilia e Trentino Alto Adige, che seguono distanziate di poco.