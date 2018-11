Ponte degli Alpini Bassano, riprendono i lavori: consegnato cantiere ad una azienda trentina

NordEst – Riprendono nella giornata di martedì i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza).

Completati i lavori di “somma urgenza” con la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4, è stato consegnato il cantiere all’azienda appaltatrice, la Inco di Pergine Valsugana (Trento), che ha deciso di partire immediatamente.

La ditta ha valutato, tenuto conto delle condizioni e del livello del fiume Brenta, di poter intervenire con una quindicina di giorni di anticipo rispetto alla “finestra invernale”.

Si procederà subito con la ridefinizione delle aree di cantiere e la predisposizione delle ture, per poi avviare le opere vere e proprie. Rimane confermato da parte dell’amministrazione bassanese il massimo impegno per portare a termine il restauro del ponte palladiano.

Clienti banca bloccano rapinatore a Verona. Due banditi tentano di rapinare una filiale del Banco BPM, nel quartiere di San Massimo a Verona, ma la reazione di due clienti ha permesso di bloccare uno di essi, mentre l’altro è riuscito a fuggire.

Una mamma di 40 anni è entrata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova e ha portato via il suo bambino di due anni, che si trovava ricoverato, perché temeva che i servizi sociali lo allontanassero da lei. La donna, che ha problemi di droga, ha agito di nascosto dai medici. Quando questi ultimi, come riportano i quotidiani locali, si sono resi conto che il piccolo, in attesa dell’esito di alcuni esami perché positivo alla cocaina, non c’era più hanno dato l’allarme alla polizia che ha avviato le ricerche. La donna potrebbe essersi rifugiata da qualche parente. La quarantenne, stando a quanto si apprende, avrebbe problemi di tossicodipendenza: per questo il suo caso era stato segnalato al Tribunale dei minori e ai servizi sociali del comune dell’Alta Padovana in cui risiede.