Ponte Bassano monumento nazionale: via libera dal Senato

Via libera definitivo del Parlamento per lo storico ponte

NordEst – Il ponte sul Brenta in Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, detto Ponte Vecchio di Bassano, è dichiarato monumento nazionale. Lo stabilisce un ddl approvato oggi dalla commissione Istruzione di palazzo Madama in via definitiva. Il provvedimento, già approvato alla Camera, era assegnato alla commissione in sede deliberante, quindi non passerà al vaglio dell’Aula. Il ponte in legno è considerato il ponte degli alpini ed è dedicato alla memoria dei soldati che nella prima guerra mondiale lo hanno attraversato.

Il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio, Ponte di Bassano o Ponte degli Alpini, situato nella città di Bassano del Grappa, è considerato uno dei ponti più caratteristici d’Italia, essendo un ponte coperto in legno. Ha subito numerosi interventi e ricostruzioni dalla sua nascita, documentata nel 1209 da Gerardo Maurisio. Dal 1928, il ponte è anche dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati (in particolare i reparti alpini) che durante la prima guerra mondiale attraverso il ponte salivano sull’altopiano dei Sette Comuni, teatro di sanguinosi combattimenti per oltre 41 mesi.