Polonia, Tir si ribalta: 12 tonnellate di cioccolata in autostrada

Il ‘dolce’ pasticcio è accaduto quando un tir si è ribaltato, dopo aver investito un guard-rail, rovesciando sull’asfalto tutto il suo carico

Polonia (Adnkronos) – Mentre l’autista, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, veniva portato in ospedale, le autorità si sono trovata di fronte al difficile compito di ripulire il disastro.

“C’è uno strato alto cinque centimetri di cioccolato che si sta solidificando, sembra una grande barretta“, ha raccontato alla radio RMF24 il pompiere Bogdan Kowalski.

L’incidente ha portato alla chiusura in entrambe i sensi dell’A2 a una sessantina di chilometri dalla città di Poznan. Per rimuovere la cioccolata sono stati impiegati getti d’acqua calda in un’operazione, durata molte ore.